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Суд сегодня рассмотрит апелляции на арест экс-"беркутовцев"

Новости » Общество     27.12.2019 - 09:15
Суд сегодня рассмотрит апелляции на арест экс-"беркутовцев"
Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

Апелляции на арест экс-"беркутовцев" рассмотрят сегодня в 12:00

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве относительно экс-"беркутовцев". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелляции рассмотрят сегодня в 12:00, зал судебного заседания № 201.

Ранее сообщалось, что экс-"беркутовцев" могут попасть в списки на обмен пленными.

РБК-Украина писало, что Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен должен состояться 29 декабря.

До этого Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

Также Святошинский районный суд города Киева отпустил из-под стражи экс-"беркутовца" Александра Маринченко, обвиняемого в расстреле 48 активистов Евомайдана.

Также сообщалось, что в список на обмен с ОРДЛО был включен фермер Николай Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных. Сообщалось, что Бутрименко поехал в Мариупольское СИЗО, и сегодня или завтра его заберут сотрудники Службы безопасности.

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