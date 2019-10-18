Рябошапка звільнив 20 прокурорів через відмови проходити переатестацію

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Заявки на переатестацію подали 96% працівників Генеральної прокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав понад 20 наказів про звільнення з органів прокуратури після відмов прокурорів проходити переатестацію. Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, заявки на переатестацію вже подали 96% співробітників прокуратури.

"Станом на ранок 16 жовтня подали заяви 96 % прокурорів. Я розмовляв з кількома керівниками структурних підрозділів, чому деякі працівники не подали заяви. Вони сумніваються, що пройдуть перевірку на доброчесність. За результатами тільки вчорашнього дня я підписав трохи більше 20 наказів про звільнення з органів прокуратури", - повідомив Рябошапка.

Нагадаємо, 25 вересня набув чинності закон про реформування ГПУ. Закон має положення про зростання зарплат прокурорів в розмірі від 15 прожиткових мінімумів, а також переатестацію співробітників відомства, крім Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Раніше Рябошапка повідомив, що з початку вересня українські правоохоронці повідомили близько 10 підозр колишнім народним депутатам.

Також генпрокурор прокоментував інформацію про тимчасове затримання Кононенко. За словами Рябошапки, Генеральна прокуратура не має ніякого відношення до цього.

Також РБК-Україна повідомляло, що ГПУ розслідує виведення коштів з шести українських банків. Справами розграбованих банків буде займатися спеціально створений департамент Генпрокуратури.