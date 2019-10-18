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Рябошапка прокомментировал информацию о временном задержании Кононенко

Новости » Политика    18.10.2019 - 00:24
Рябошапка прокомментировал информацию о временном задержании Кононенко
Фото: Игорь Кононенко (из открытых источников)

По словам Рябошапки, дело против Кононенко ведет НАБУ

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал информацию о временном задержании народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко в аэропорту "Борисполь". Об этом генпрокурор рассказал в эфире "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Рябошапки, Генеральная прокуратура не имеет никакого отношения к этому.

"Собственно есть публичная информация, что уголовное производство в отношении этого лица расследуется НАБУ. Кроме того, возможно наличие других эпизодов, которые расследуются в уголовных процессах. Возможно, что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел, из выяснением возможности исчезновения народного депутата с тем, чтобы избежать уголовного преследования", - рассказал Рябошапка.

Ранее в Telegram-канале "ЛЕЩЕНКО ТУТ" сообщалось о том, что Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт "Борисполь" с целью вылететь за пределы Украины, однако был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса. После этого в СМИ появилась информация о задержании Кононенко.

"По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы", - сообщил Лещенко.

Напомним, бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского задержали при попытке покинуть Украину. Гладковский пытался вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь", однако пограничники его не выпустили. После этого на Бориспольской трассе его задержали представители Национального антикоррупционного бюро.

РБК-Украина писало, что Рябошапко заявил, что Генеральная прокуратура завтра, 18 октября, сообщит Гладковському о подозрении.

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Новости Украины Игорь Кононенко
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