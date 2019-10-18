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ГПУ расследует вывод средств из шести банков

Новости » Политика    18.10.2019 - 17:19
ГПУ расследует вывод средств из шести банков
Фото: Руслан Рябошапка

Делами будет заниматься специально созданный департамент ГПУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует вывод средств из шести украинских банков. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, делами разграбленных банков будет заниматься специально созданный департамент Генпрокуратуры.

"Речь идет о возвращении активов из банков, средства которых были незаконно выведены. В нашей работе минимум 6 таких банков. Нескольким фигурантам и бывшим бенефициарам этих банков сообщено подозрения", - заявил Рябошапка.

Он подчеркнул, что ГПУ работает над возвращением средств банков до государства.

"Сейчас мы достаточно близки к процессуального результата в отношении бенефициара еще одного крупного коммерческого банка", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 28 января 2019 года стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда вкладов физических лиц, по балансовой отчетностью составляет 538,3 млрд грн, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раз и составляет 93,9 млрд грн.

Кроме того, ФГВФЛ назвал наиболее популярные схемы вывода средств из банков перед банкротством. Среди них: кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам, смена владельца с помощью госрегистраторов и нотариусов, покупка "мусорных" ценных бумаг.

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