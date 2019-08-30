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Коломойский рассказал детали встречи с Порошенко после выборов

Новости » Политика    30.08.2019 - 15:33
Коломойский рассказал детали встречи с Порошенко после выборов
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский заявил, что они с Порошенко "просто поболтали"

Украинский олигарх Игорь Коломойский подтвердил, что после выборов встречался с бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, это была обычная частная встреча в Киеве "в частном домовладении".

"Мы с ним ни о чем не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения", - рассказал Коломойский.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что обсуждал с Зеленским дефолт Украины.

"Он понимает это. Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась (Петра Порошенко, - ред.) свита, а он потом как Порошенко может остаться", - рассказал Коломойский детали разговора с Зеленским до того, как последний объявил об участии в выборах президента Украины.

Олигарх также подчеркнул, что дефолт является первым этапом очищения и выздоровления экономики страны.

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