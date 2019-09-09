Рябошапка розповів про контакти з Коломойським

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка підтвердив, що знайомий з Коломойським

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка знайомий з олігархом Ігорем Коломойським, проте спілкувався з ним ще до перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

В інтерв'ю Рябошапка підтвердив, що знайомий з Коломойським, однак уточнив, що спілкувався з ним "дуже коротко і досить давно", ще до перемоги Зеленського.

"Я думаю, у нього (Коломойського, - ред.) немає мого телефону, як і у мене немає його телефону.. Не дзвонив і не писав, жодного разу", - додав Рябошапка.

Зазначимо, Рябошапку пов'язують з групою Андрія Богдана в оточенні Зеленського. До роботи в команді Зеленського та Офісі президента Богдан кілька років був юристом Коломойського.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що обговорював з нинішнім президентом Володимиром Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України. За його словами, цю тему вони обговорювали ще минулої осені.

Крім того, Коломойський розповів про деталі зустрічі з колишнім президентом Петром Порошенко після виборів.

"Ми з ним ні про що не домовлялися... Ми просто поговорили. Про життя. Шанобливо. Як він себе почуває в ролі непрезидента, наприклад, які у нього відчуття. Нормально. Звикає", - розповів бізнесмен.