Рябошапка назвал преследование Порошенко политически мотивированным

Президент Владимир Зеленский неискренний, когда, ставя в вину генеральному прокурору количество "посадок", не имеет претензий к своему давнему другу, который возглавляет СБУ, министра, ответственного за работу Нацполиции, называет "самым успешным", а и.о. директора ГБР отправляет на повышение, назначая генпрокурором. Об этом написал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в своем блоге для "Украинской правде", передает РБК-Украина.

"Президент неискренен, когда, кичась начатой нашей командой реформой прокуратуры перед иностранными участниками форума в Давосе, называет это "низкими результатами" в кино для украинцев", - написал Рябошапка.

По его мнению, именно реформа органов прокуратуры, которую начали еще при его каденции, намного важнее "посадки".

"По той простой причине, что без такой реформы посадки будут не восстановлением справедливости, а опасным популизмом. Но именно для этого, чтобы менять систему и правила игры - мы шли во власть год назад", - добавил экс-генпрокурор.

В то же время, отмечает Рябошапка, независимая прокуратура и независимое руководство Офиса генерального прокурора "оказались ненужными ни президенту, ни его окружению, ни тем, кто получал выгоду от прокуратуры".

"И уже сегодня мы видим этому подтверждение: новый генеральный прокурор вместо того, чтобы расследовать обвинения в коррупции ближайшего окружения президента, преследует того, кто эти факты сделал публичными в интересах общества. Новый генеральный прокурор ищет пути не завершить расследование в отношении олигарха, который вывел миллиарды гривен из банка, а передать производство с НАБУ, не подконтрольного президенту, в СБУ, который им контролируется", - отмечает он, добавляя, что таким образом, "посадки" бывших банкиров и возврат украденных ими миллиардов больше не в приоритете у президента и его прокурора".

Рябошапка убежден, что кое-кому хотелось быстро расквитаться с политическими оппонентами, удовлетворив пожелания электората, но очевидно, что такие заявления являются признанием в политических мотивах преследования Петра Порошенко.

"Я как генеральный прокурор не мог брать на себя ответственность за такие решения, основанные на политических мотивах, а не на законе. Да и новый генеральный прокурор не рискнула подписать сообщение о подозрении, подготовленное под ее руководством в ГБР", - написал он.

Также Рябошапка выразил убеждение, если говорить только о "посадках", а не об изменении системы, то финальный результат будет всегда одинаков - полный провал, как это было у предшественников".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова может быть уволена с занимаемой должности, если не будет результатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский намерен менять состав Кабинета министра, пока правительство "не станет идеальным". Глава государства подчеркнул, что сейчас во власти нет неприкасаемых.

Как известно, 17 марта Венедиктова стала генеральным прокурором, вместо Руслана Рябошапки. Назначение Венедиктовой поддержали 269 народных депутатов после того, как предыдущий генпрокурор Рябошапка был отправлен в отставку.