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Генпрокурором Украины впервые стала женщина

Новости » Политика     17.03.2020 - 10:05
Генпрокурором Украины впервые стала женщина
Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Новым генпрокурором стала Ирина Венедиктова

Верховная рада назначила новым генпрокурором Украины Ирину Венедиктову. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Назначение Венедиктовой поддержали 269 нардепов.

Фото: голосование за назначение генпрокурора

Так, президент Владимир Зеленский, выступая перед нардепами, внес предложение о назначении Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

"Ирина Валентиновна - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР. Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел", - отметил глава государства.

В свою очередь Венедиктова также выступила с трибуны Рады перед голосованием за свое назначение.

"Я обещаю не продавать дела и не сливать их... Все, что можно быстро и законно завершить - будет быстро и законно завершено", - отметила претендент на должность.

Отметим, Ирина Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в городе Харькове. Окончила с отличием Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение" и "Менеджмент". С августа по декабрь 2019 года занимала должность главы комитета ВР по вопросам правовой политики. 28 декабря 2019 года была назначена на должность и.о. директора Государственного бюро расследований.

Доктор юридических наук (2013 год), член ряда редакционных коллегий научных профессиональных изданий и специализированных ученых советов.

Напомним, в ходе своего выступления Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований.

Отметим, вчера Владимир Зеленский предлагал Верховной раде назначить в.и.о. главы Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Раде 16 марта.

РБК-Украина писало, что исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально был назначен Виктор Чумак. До отставки предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапки он был одним из его заместителей.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на должность генпрокурора были нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас, временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова и бывший заместитель генпрокурора Сергей Кизь.

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Новости Украины Верховная РадаГенпрокурорИрина Венедиктова
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