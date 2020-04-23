Рябошапка назвав переслідування Порошенка політично мотивованим

Президент Володимир Зеленський нещирий, коли, ставлячи за провину генеральному прокурору кількість "посадок", не має претензій до свого давнього друга, який очолює СБУ, міністра, відповідального за роботу Нацполіції називає "самим успішним", а в.о. директора ДБР відправляє на підвищення, призначаючи генпрокурором. Про це написав колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка у своєму блозі для "Української правди", передає РБК-Україна.

"Президент нещирий, коли, хизуючись розпочатою нашою командою реформою прокуратури перед іноземними учасниками форуму в Давосі, називає це "низькими результатами" в кіно для українців", - написав Рябошапка.

На його думку, саме реформа органів прокуратури, яку розпочали за його каденції, є значно важливішою за "посадки".

"З тої простої причини, що без такої реформи посадки будуть не відновленням справедливості, а небезпечним популізмом. І саме для цього - щоб змінювати систему та правила гри - ми йшли у владу рік тому", - додав екс-генпрокурор.

Водночас, зазначає Рябошапка, незалежна прокуратура та незалежне керівництво Офісу генерального прокурора "виявились непотрібними ні президентові, ні його оточенню, ні тим, хто отримував вигоду від прокуратури".

"І вже сьогодні ми бачимо цьому підтвердження: новий генеральний прокурор замість того, щоб розслідувати звинувачення у корупції найближчого оточення президента, переслідує того, хто ці факти зробив публічними в інтересах суспільства. Новий генеральний прокурор шукає шляхи не завершити розслідування щодо олігарха, який вивів мільярди гривень з банку, а передати провадження з НАБУ, не підконтрольного президентові, до СБУ, який ним контролюється", - зазначає він, додаючи, що таким чином, "посадки" колишніх банкірів та повернення вкрадених ними мільярдів більше не в пріоритеті у президента та його прокурорки.

Рябошапка переконаний, що декому хотілося швидко поквитатися з політичними опонентами, задовольнивши побажання електорату, але очевидно, що такі заяви є зізнанням у політичних мотивах переслідування Петра Порошенка.

"Я як генеральний прокурор не міг брати на себе відповідальність за такі рішення, що ґрунтуються на політичних мотивах, а не на законі. Та й новий генеральний прокурор не ризикнула підписати повідомлення про підозру, підготовлену під її керівництвом у ДБР", - написав він.

Також Рябошапка висловив переконання, якщо говорити лише про "посадки", а не про зміну системи, то "фінальний результат буде завжди однаковий - повний провал, як це було у попередників".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова може бути звільнена з займаної посади, якщо не буде результатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський має намір змінювати склад Кабінету міністра, поки уряд "не стане ідеальним". Глава держави наголосив, що наразі у владі немає недоторканних.

Як відомо, 17 березня Венедіктова стала генеральним прокурором, замість Руслана Рябошапки. Призначення Венедиктової підтримали 269 народних депутатів після того, як попередній генпрокурор Рябошапка був відправлений у відставку.