Рябошапка назначил своим первым заместителем Касько

Фото: Виталий Касько (УНИАН)

Соответствующий приказ был подписан 5 сентября

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующий приказ был подписан 5 сентября.

"Руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора", - указано в сообщении.

Указано, что Касько с 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 год - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины.

В 2007 году в ГПУ занимал должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 год занимался адвокатской деятельностью. А в 2014 году был назначен заместителем генпрокурора. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Ранее в интервью РБК-Украина Рябошапка заверил, что среди его заместителей не будет Константина Кулика. Он отмечал, что уже есть два претендента на должности заместителей, которым он доверяет.

Напомним, Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей. В соответствии с приказами, которые были подписаны 3 сентября, с должностей были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Кроме того, президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №1032, в котором предлагается провести реформирование Генеральной прокуратуры Украины. В частности, глава государства предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора, а также ликвидировать военную прокуратуру.