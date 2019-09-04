Рябошапка рассказал о своих заместителях в ГПУ

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Фамилии заместителей генпрокурор пообещал обнародовать в скором времени

Среди заместителей нового генерального прокурора не будет Константина Кулика. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава ГПУ Руслан Рябошапка.

По его словам, уже есть два претендента на должности заместителей. которым он доверяет.

"Уже говорили по крайней мере о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик", - отметил он.

Также генпрокурор отметил, что в числе его заместителей точно будет Виталий Касько. Фамилии остальных он пообещал обнародовать в скором времени.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров 4 областей. Согласно приказам, которые были подписаны 3 сентября, с должностей были уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Кроме того, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №1032, в котором предлагается провести реформирование Генеральной прокуратуры Украины. В частности, глава государства предлагает реформировать Генпрокуратуру в Офис генерального прокурора, а также ликвидировать военную прокуратуру.