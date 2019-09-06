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Рябошапка призначив своїм першим заступником Каська

Новини » Політика    06.09.2019 - 14:59
Рябошапка призначив своїм першим заступником Каська
Фото: Віталій Касько (УНІАН)

Відповідний наказ було підписано 5 вересня

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Відповідний наказ було підписано 5 вересня.

"Керуючись статтею 9 закону "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка 5 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генерального прокурора", - вказано у повідомленні.

Вказано, що Касько з 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002 по 2005 роки - старший прокурор Генеральної прокуратури України.

У 2007 році в ГПУ займав посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року. З 2010 по 2014 рік займався адвокатською діяльністю. А в 2014 році був призначений заступником генпрокурора. Звільнився в 2016 році і продовжив здійснювати адвокатську діяльність.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Рябошапка запевнив, що серед його заступників не буде Костянтина Кулика. Він зазначав, що вже є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє.

Нагадаємо, Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів 4 областей. Відповідно до наказів, які були підписані 3 вересня, з посад були звільнені прокурори Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Крім того, президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект №1032, у якому пропонується провести реформування Генеральної прокуратури України. Зокрема, глава держави пропонує реформувати ГПУ в Офіс генерального прокурора, а також ліквідувати військову прокуратуру.

Рябошапка розповів про своїх заступників в ГПУ Рябошапка звільнив прокурорів 4 областей
Новини України Виталий КаськоРуслан Рябошапка
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