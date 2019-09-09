Рябошапка анонсировал снятие иммунитета с отдельных депутатов

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

У генпрокурора рука не дрогнет посадить любого парламентария

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка намерен подать в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов до 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию об отмене депутатского иммунитета. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил генпрокурор, речь идет не только о делах, о которых говорил предыдущий генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он не исключил, что за несколько месяцев могут появиться новые кейсы. "Это могут быть новые дела, в том числе касательно депутатов от "Слуги народа", - сказал он.

При этом он заявил, что по новому парламенту пока не нет никаких наработок.

Отвечая на вопрос, может ли он стать тем человеком, который приходит в Верховную раду и просит об аресте бывшего президента, Рябошапка заявил: "Не просит, а требует. Нет разницы: бывшие президенты, народные депутаты или кто-то еще. Перед законом все равны. Скажем так, рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в парламенте".

Напомним, в настоящее время из бывших президентов в Верховной раде десятого созыва есть только один - Петр Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 3 сентября одобрила закон, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года.