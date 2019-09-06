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Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Новости » Политика    06.09.2019 - 10:20
Порошенко не пришел на допрос в ГБР
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Допрос был запланирован на 10:00

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на на допрос в Государственное бюро расследований, запланированный на 6 сентября. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Адвокат Порошенко Игорь Головань, объясняя причину неявки Порошенко, заявил, что повестка не действительна так как сроки ее подачи не правильные.

Допит в ДБР: брифінг адвоката Петра Порошенка YouTube: https://youtu.be/8xMIxDS7NZ4

Опубліковано 5 канал Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.

О неявке Порошенко на допрос также сообщил в Тelegram и глава ГБР Роман Труба.

"Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Сегодня наши следователи хотели получить показания Петра Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева", - сообщил Труба.

Порошенко не пришел на допрос в ГБР

В свою очередь, представитель ГБР Анжелика Иванова в ходе брифинга сообщила, что следующие допросы Порошенко запланированы на 10, 13, 18 и 27 сентября и 3 октября.

Отметим, ранее допрос Порошенко в ГБР планировался на 14:00 3 сентября, однако адвокат экс-президента заявил, что он не будет участвовать в следственных действиях.

Напомним, ранее глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявлял, что Порошенко не могут принудительно доставить на допрос из-за депутатского иммунитета.

Порошенко не могут принудительно доставить на допрос, - Труба Порошенко сегодня не придет на допрос в ГБР
Новости Украины Порошенко ПетрдопросГБР
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