Рябошапка анонсировал передачу в суд дела Гладковского

Однако генпрокурор не уточнил сроки передачи дела
Дело бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по хищениям в оборонке скоро будет передано в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.
Однако он не уточнил сроки передачи дела.
"За лишь несколько последних месяцев речь идет о 13 бывших народных депутатах, которые были привлечены к уголовной ответственности, бывший заместитель секретаря СНБО. Это дело также скоро должно быть передано в суд", - заявил Рябошапка.
Напомним, в декабре Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского. Отмечалось, что сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.
Как писало РБК-Украина ранее, в октябре Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог на сумму более 10 млн гривен.
В частности, экс-чиновнику инкриминировали злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. Его подозревают в лоббировании оборонного контракта для компании "Богдан Моторс". Также, по данным следствия, он не задекларировал доходы жены. Речь идет о сумме порядка 150 тыс. долларов, которые она получила от сдачи в аренду элитной недвижимости.
Позже ВАКС отказался привлечь его к ответственности за неявку на допрос. НАБУ требовало оштрафовать за то, что он проигнорировал вызов на допрос 19 июля.