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Рябошапка анонсировал передачу в суд дела Гладковского

Новости » Политика     05.02.2020 - 17:08
Рябошапка анонсировал передачу в суд дела Гладковского
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако генпрокурор не уточнил сроки передачи дела

Дело бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по хищениям в оборонке скоро будет передано в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Однако он не уточнил сроки передачи дела.

"За лишь несколько последних месяцев речь идет о 13 бывших народных депутатах, которые были привлечены к уголовной ответственности, бывший заместитель секретаря СНБО. Это дело также скоро должно быть передано в суд", - заявил Рябошапка.

Напомним, в декабре Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского. Отмечалось, что сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог на сумму более 10 млн гривен.

В частности, экс-чиновнику инкриминировали злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. Его подозревают в лоббировании оборонного контракта для компании "Богдан Моторс". Также, по данным следствия, он не задекларировал доходы жены. Речь идет о сумме порядка 150 тыс. долларов, которые она получила от сдачи в аренду элитной недвижимости.

Позже ВАКС отказался привлечь его к ответственности за неявку на допрос. НАБУ требовало оштрафовать за то, что он проигнорировал вызов на допрос 19 июля.

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