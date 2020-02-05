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Рябошапка анонсував передачу до суду справи Гладковського

Новини » Політика     05.02.2020 - 17:08
Рябошапка анонсував передачу до суду справи Гладковського
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак генпрокурор не уточнив строки передачі справи

Справа колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського щодо розкрадань в оборонці скоро буде передана до суду. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Однак він не уточнив строки передачі справи.

"За лише декілька останніх місяців мова йде про 13 колишніх народних депутатів, які були притягнуті до кримінальної відповідальності, колишній заступник секретаря РНБО. Ця справа також має скоро бути передана до суду", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, в грудні Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього чиновника РНБО Олега Гладковського. Зазначалося, що терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжені до травня 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді утримання під вартою з альтернативою виходу під заставу на суму понад 10 млн гривень.

Зокрема, екс-чиновнику інкримінували зловживання службовим становищем та недекларування доходів. Його підозрюють у лобіюванні оборонного контракту для компанії "Богдан Моторс". Також, за даними слідства, він не задекларував доходи дружини. Йдеться про суму близько 150 тис. доларів, які вона отримала від здачі в оренду елітної нерухомості.

Пізніше ВАКС відмовився притягти його до відповідальності за неявку на допит. НАБУ вимагало оштрафувати за те, що він проігнорував виклик на допит 19 липня.

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