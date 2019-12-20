Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского

Фото: Олег Гладковский (РБК-Украина)

Остальные обязанности Гладковского продлили

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского. Об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Руслан Волынец.

По словам адвоката, электронный браслет с Гладковского сняли в зале суда.

"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского. Прямо в зале суда его и сняли", - отметил Волынец.

Он также подчеркнул, что другие обязательства - запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия - по ходатайству прокуратуры продлили до 20 февраля 2020 года. Также адвокат сообщил, что сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.

По словам защитника, за время расследования Гладковский был допрошен всего один раз.

Напомним, в октябре Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог на сумму более 10 млн гривен. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что освобождение бывшего чиновника не позволит ему сбежать.

Гладковскому инкриминировали злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. В частности, его подозревают в том, что лоббировал оборонный контракт для компании "Богдан Моторс". Также, по данным следствия, он не задекларировал доходы жены. Речь идет о сумме порядка 150 тыс. долларов, которые она получила от сдачи в аренду элитной недвижимости.

Позже ВАКС отказался привлечь его к ответственности за неявку на допрос. НАБУ требовало оштрафовать за то, что он проигнорировал вызов на допрос 19 июля.