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ВАКС отказался привлечь Гладковского к ответственности по новому иску НАБУ

Новости » Политика    28.10.2019 - 12:16
ВАКС отказался привлечь Гладковского к ответственности по новому иску НАБУ
Фото: Олег Гладковский (РБК-Украина)

Суд отказал НАБУ в денежном взыскании за неявку на допрос

Высший антикоррупционный суд Украины отказался привлечь бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности за неявку на допрос. Об этом сообщает "5 канал".

Сообщается, что суд решил отказать Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое просило назначить Гладковскому денежное взыскание за неявку на допрос. Отметим, НАБУ требовало привлечь его к административной ответственности за то, что он проигнорировал вызов на допрос 19 июля.

Напомним, на прошлой недели за Гладковского внесли залог и он вышел на свободу после того, как был арестован по нескольким подозрениям. В частности, его подозревают в том, что на должности в СНБО он лоббировал оборонный контракт для компании "Богдан Моторс". Также, по данным следствия, он не задекларировал доходы жены. Речь идет о сумме порядка 150 тыс. долларов, которые она получила от сдачи в аренду элитной недвижимости.

Гладковский был задержан 17 октября после того, как в аэропорту "Борисполь" ему отказали в вылете. Отметим, в феврале 2019 года журналисты опубликовали расследование о масштабных хищениях в оборонной сфере, в которых фигурировали сам Гладковский, а также его сын.

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