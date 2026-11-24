Погода в Україні 25 листопада нагадуватиме по-справжньому зимову. Місцями прогнозують сніг, пориви вітру, мороз та ожеледицю.

Докладніше про синоптичну ситуацію в середу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди 25 листопада

Спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що майже однорідну погоду впродовж середи, 25 листопада, буде зумовлювати тилова частина активного циклону (з центром поблизу Воронежа).

Тиск при цьому зростатиме.

Рвучкий вітер з північного заходу та заходу - буде поширювати холодне повітря.

"Проте майже суцільна хмарність вночі захищатиме його (повітря, - Ред.) від сильнішого охолодження, а вдень - перешкоджатиме прогріванню", - констатували синоптики.

Саме тому температура "мало змінюватиметься впродовж доби".

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Чого чекати від снігу, вітру та морозу

Згідно з прогнозом УкрГМЦ, в цілому погода в Україні впродовж доби 25 листопада очікується хмарна, з проясненнями.

Невеликий сніг ймовірний у більшості областей (місцями). Крім півдня України.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер прогнозують північно-західний або ж західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень в Україні (крім західних, Житомирської та Київської областей) - місцями пориви вітру - до 15-18 м/с.

Температура повітря по Україні (в середньому) - вночі та вдень - від -3°C (морозу) до +3°C (тепла).

У Карпатах впродовж доби холодніше - близько -4...-9°C (морозу).

У південній частині країни вдень тепліше - близько +1...+6°C.

Особливості погоди в Україні 25 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погода впродовж доби 25 листопада, за даними УкрГМЦ, також очікується хмарна, з проясненнями.

Місцями - невеликий сніг.

По області - вночі та вранці - на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер - північно-західний, західний. Зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря (вночі та вдень):