Погода в Украине 25 ноября будет напоминать по-настоящему зимнюю. Местами прогнозируют снег, порывы ветра, мороз и гололедицу.

Подробнее о синоптической ситуации в среду, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды 25 ноября

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что почти однородную погоду в среду, 25 ноября, будет предопределять тыловая часть активного циклона (с центром вблизи Воронежа).

Давление при этом будет расти.

Порывистый ветер с северо-запада и запада будет распространять холодный воздух.

"Однако почти сплошная облачность ночью будет защищать его (воздух, - Ред.) от более сильного охлаждения, а днем - будет препятствовать прогреванию", - констатировали синоптики.

Именно поэтому температура "будет мало меняться в течение суток" .

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Чего ждать от снега, ветра и мороза

Согласно прогнозу УкрГМЦ, в целом погода в Украине в течение суток 25 ноября ожидается облачная, с прояснениями.

Небольшой снег вероятен в большинстве областей (местами). Кроме юга Украины.

На дорогах местами гололедица.

Ветер прогнозируют северо-западный или же западный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем в Украине (кроме западных, Житомирской и Киевской областей) - местами порывы ветра - до 15-18 м/с.

Температура воздуха по Украине (в среднем) - ночью и днем - от -3°C (мороза) до +3°C (тепла).

В Карпатах в течение суток холоднее - около -4...-9°C (мороза).

В южной части страны днем теплее - около +1...+6°C.

Особенности погоды в Украине 25 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области в целом погода в течение суток 25 ноября, по данным УкрГМЦ, также ожидается облачная, с прояснениями.

Местами - небольшой снег.

По области - ночью и утром - на дорогах местами гололедица.

Ветер - северо-западный, западный. Со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха (ночью и днем):