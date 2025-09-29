UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Рвучкий вітер і дощі накриють Україну: якою буде погода 30 вересня

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз на 30 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вересень завершиться хмарною погодою - дощі пройдуть у західних областях та на півночі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними синоптика, завтра дощі можливі також на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, в Приазов'ї  і у Кропивницькому з районами.

Протягом дня 30 вересня на Лівобережжі стовпчики термометрів будуть показувати від +11 до +17 градусів. А на Правобережжі від +7 до +12 градусів.

 

У більшості областей України вітер очікується східних напрямків - буде рвучким, сильним, часом навіть із штормовими поривами.

Погода у Києві

У Києві завтра також дощитиме. Переважатиме хмарна волога погода з температурою повітря від +10 до +12 градусів. Східний вітер очікується часом із сильними поривами.

 

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні у жовтні - скільки буде опадів та якою буде температура повітря.

Також ми писали, що літо в Україні не було спекотним. Середньомісячна температура повітря в Києві за календарне літо 2025 року становила 20,6 градуса тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні