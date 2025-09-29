Порывистый ветер и дожди накроют Украину: какой будет погода 30 сентября

Сентябрь завершится облачной погодой - дожди пройдут в западных областях и на севере Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным синоптика, завтра дожди возможны также в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.
В течение дня 30 сентября на Левобережье столбики термометров будут показывать от +11 до +17 градусов. А на Правобережье от +7 до +12 градусов.
В большинстве областей Украины ветер ожидается восточных направлений - будет порывистым, сильным, порой даже со штормовыми порывами.
В Киеве завтра также будет дождливо, будет преобладать облачная влажная погода с температурой воздуха от +10 до +12 градусов. Восточный ветер ожидается временами с сильными порывами.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в Украине в октябре - сколько будет осадков и какой будет температура воздуха.
Также мы писали, что лето в Украине не было жарким. Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составляла 20,6 градуса тепла.