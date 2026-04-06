Руйнування значні: РФ атакувала енергетику на Одещині, є масштабні знеструмлення

"Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин", - зазначили у ДТЕК.

Зазначається, що без електропостачання залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

"Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу. Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", - додали у ДТЕК.

Обстріл України 6 квітня

Російські війська сьогодні вночі, 6 квітня, обстріляли низку регіонів України. За даними Повітряних сил, противник атакував 141 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", 114 ворожих дронів ліквідували сили ППО.

При цьому зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих цілей ворога на 13 локаціях.