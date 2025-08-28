Руйнування та поранені: Росія вдарила "Іскандерами" по Слов'янську

У ніч на четвер, 28 серпня, російська армія завдала ударів по Слов’янську Донецької області. Через атаку постраждали люди, зруйновано готель та десятки будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха .

За попередньою інформацією, поранення отримали чотири місцевих жителі. Рятувальники та комунальні служби вже працюють на місцях ударів.

Внаслідок обстрілу пошкоджено або зруйновано 35 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 6 автомобілів, заклад освіти та 8 інфраструктурних об’єктів.

Перше влучання зафіксовано на вулиці Шевченка - по літньому майданчику ресторану готелю "Україна". Другий удар прийшовся по провулку Андріївському.

За його словами, близько 03:00 пролунали два потужні вибухи - окупанти вдарили по місту ракетами комплексу "Іскандер".

Атаки на Слов'янськ

Нагадаємо, увечері 18 серпня російські війська здійснили обстріл Слов’янська із застосуванням двох ракет "Іскандер-М". Окупанти влучили у промислову зону мікрорайону Лісний.

А ввечері 16 серпня місто зазнало двох ворожих обстрілів із застосуванням дронів "Італмас".

Перший удар прийшовся на залізничний мікрорайон - поранено жінку, пошкоджено приватні будинки. Другий вдарив по мікрорайону Лимани, де також постраждали житлові будинки.

У ніч на 2 серпня армія РФ атакувала центр Слов’янська дронами-камікадзе. Було пошкоджено готель і житлові будинки.