Руйнування пам’ятки XIX століття на Андріївському узвозі: історія отримала продовження

Чому зупинили роботи

У відомстві наголошують, що власники пам’яток зобов’язані утримувати їх у належному стані, своєчасно ремонтувати, захищати від руйнування чи знищення відповідно до закону та охоронного договору. Після обстеження чиновники обіцяють ухвалити заходи реагування.

Нагадаємо, що днями стало відомо, що у Києві у будинку за адресою Андріївський узвіз, 18, який є пам'яткою ХІХ століття, під час так званої реставрації знищили внутрішні перекриття, стіни та автентичні інтер'єри, зокрема, кахельні печі, ліпні розетки, мозаїки, віконний фурнітур.

Що передбачає проєкт реставрації

"Вважаємо за необхідне надати роз’яснення щодо проєкту "Реставрація нежилих будинків (літ. А та літ. В) за адресою Андріївський узвіз, будинок 18 у Подільському районі м. Києва, в якому погоджено наступні архітектурні рішення", - заявили у Департаменті.

Серед них:

укріплення фундаментів, зовнішніх і внутрішніх стін;

реставрація та часткове відновлення фасадних елементів (карнизів, цегляного декору, балконів);

заміна пошкоджених конструкцій горища та покрівлі;

ремонт системи водовідведення й благоустрій території;

реставрація історичних вхідних дверей, воріт та кованої огорожі;

відновлення автентичного ліпного декору всередині будівлі, включно з розетками, фризами та орнаментами.

У Департаменті зазначили, що за проєктом особлива увага спрямована на реставрацію та відновлення ліпного декору та інших історичних елементів.

"Так, історична піч опалення, що втратила обличкування, буде відновлена відповідно до досліджень або ж замінена на аналог. Відновлять і ліпний декор. Там, де елементи ліпнини втратили свою рельєфність і не підлягають відновленню, їх замінять на нові фрагменти, виконані за шаблонами з оригіналів з використанням гіпсових відливок, ідентичних автентичним зразкам", - заявили у Департаменті.

Пам'ятку знищили під час реставрації (фото: Дмитро Перов/Facebook)

Чому це важливо

Будівля на Андріївському узвозі є пам’яткою архітектури, тому будь-які роботи мають виконуватися під контролем і з урахуванням історичної автентичності. Фахівці наголошують, що навіть під час заміни або реконструкції ключові елементи повинні відтворювати первісний вигляд будівлі.

"Департамент офіційно визнав, що надавав погодження на проведення робіт на памʼятці архітектури та містобудування. Зараз він надав припис про тимчасове призупинення робіт на обʼєкті. Але - це вже, як то кажуть, мертвому припарки", - написав у Facebook пам'яткоохоронець Дмитро Перов, який першим привернув увагу громадськості до цієї проблеми.

Він також нагадав, що згідно ст. 22 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятки заборонено зносити, змінювати або іншим чином перебудовувати.

"Тобто, діючи в інтересах третіх осіб профільний орган КМДА свідомо порушив приписи чинного памʼяткоохоронного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки. А саме - зруйнування всіх інтерʼєрів памʼятки. Сьогодні направляємо відповідні звернення до Київської міської прокуратури", - додав Перов.