Костел святого Миколая в Києві на межі руйнування: влада затягує передачу пам'ятки парафії

Київ, Четвер 07 серпня 2025 15:03
UA EN RU
Костел святого Миколая в Києві на межі руйнування: влада затягує передачу пам'ятки парафії Костел святого Миколая (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Костел святого Миколая в центрі Києва опинився на межі знищення. Після пожежі 2021 року будівля досі не відновлена, а держава вже 3 роки зволікає з передачею святині релігійній громаді, попри меморандуми, петиції та навіть рішення Верховного Суду.

Про це пише РБК-Україна із посиланням повідомлення Римсько-католицької парафії св. Миколая в Києві у Facebook.

В якому стані зараз костел св. Миколая

За словами священника, ситуація є критичною - храм стоїть із пошкодженим дахом і вибитими вікнами. Попри зібрані кошти та підтримку міжнародних партнерів, відновлення неможливе без юридичного оформлення користування спорудою.

У листопаді 2021 року парафія і Мінкульт підписали меморандум про передачу костелу громаді до 1 червня 2022 року. Проте жоден із пунктів документа держава не виконала. Торік відповідна петиція набрала понад 25 тис. голосів, тодішній Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що костел мають повернути парафії, але досі цього не зробили.

"Ми маємо справу з ворогом, який руйнує. А тут - костел нищиться бездіяльністю своїх. Це не вкладається ні в правові, ні в моральні рамки", - заявив отець Павло.

Настоятель закликав прем’єр-міністерку Юлію Свириденко зобов’язати Мінкульт виконати судове рішення і передати костел у користування парафії до настання холодів. В іншому разі, каже він, Київ ризикує втратити одну з найцінніших пам’яток сакральної архітектури.

Костел святого Миколая в Києві на межі руйнування: влада затягує передачу пам'ятки парафіїКостел святого Миколая в Києві на межі руйнування: влада затягує передачу пам'ятки парафіїКостел св. Миколая у Києві (фото: Римсько-католицької парафії св. Миколая в Києві/Facebook)

Пожежа і її наслідки для костелу

Пожежа, що сталася в ніч на 4 вересня 2021 року, знищила унікальний орган та завдала значних ушкоджень будівлі костелу святого Миколая. Причиною інциденту стало коротке замикання в електропроводці, яку балансоутримувач - Національний будинок органної та камерної музики (НБОКМ) - не оновлював ще з початку 2000-х.

Незважаючи на збір коштів на реставрацію (сума сягнула до 25 мільйонів гривень), частина грошей так і залишилася на рахунках установи, а вартість відновлювальних робіт неодноразово переглядалася.

"Костел чотири місяці стояв із вибитими вікнами - всередину потрапляли дощ, сніг, мороз. Лише після затяжної підготовки проєктної документації, самі роботи провели менш ніж за місяць", - розповів священник.

Настоятель наголошує, що у парафії є підтримка міжнародних партнерів, Ватикану та українських меценатів. Зокрема, надходили гарантії від уряду Польщі, католиків із США, Італії та Швейцарії, а також підтримка від українських фондів. Реставрацію можна буде розпочати тільки після офіційної передачі костелу парафії.

Читайте також, що торік у грудні внаслідок ракетної атаки РФ у Голосіївському районі Києва пошкоджено костел Святого Миколая. В історичній будівлі були вибиті вікна, посипалися вітражі.

Раніше ми писали про те, що 4 серпня під час нічної атаки дронів-камікадзе росіяни пошкодили історичну синагогу "Нахлас Еліезер" в Одесі. Будівля спалахнула після влучання, що ще більше погіршило її стан.

