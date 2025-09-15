ua en ru
У Києві під час "реставрації" знищили інтер’єри пам'ятки XIX століття на Андріївському узвозі

Київ, Понеділок 15 вересня 2025 18:07
У Києві під час "реставрації" знищили інтер’єри пам'ятки XIX століття на Андріївському узвозі Інтер'єри пам'ятки пошкодили під час "реставрації" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві під час реставрації памʼятки архітектури ХІХ століття на Андріївському узвозі знищили автентичні інтерʼєри, внутрішні перекриття та стіни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення столичного пам'яткоохоронця Дмитра Перова у Facebook.

Що відомо про знищену пам'ятку

Йдеться про будинок за адресою Андріївський узвіз, 18. Його збудували у 1880 році на замовлення колезького секретаря Я. Мощинського.

"Первинно його використовували як прибутковий будинок. В радянський час тут були комунальні квартири, а згодом - майстерні художників. У 2011 р. наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України № 912/0/16-11 будівлю включили до Державного реєстру памʼяток", - пише Перов.

Власник довів памʼятку до руйнації. У 2024 році на виконання рішення суду уклали охоронний договір, але це не врятувало будинок. Влітку 2025 року в памʼятці розібрали різну деревʼяну веранду. Тоді Департамент охорони культурної спадщини КМДА назвав це вимушеними "протиаварійними роботами".

"Нині - констатуємо, знищені всі оригінальні інтерʼєри, внутрішні перекриття та стіни. Зокрема, кахельні печі, ліпні розетки, мозаїки, віконний фурнітур. Будівля була наповнена вишуканими ліпними інтерʼєрами, які вдалося відфотографувати до початку проведення робіт. Тепер - вони втрачені назавжди", - додав пам'яткоохоронець.

У Києві під час &quot;реставрації&quot; знищили інтер’єри пам'ятки XIX століття на Андріївському узвозіУ Києві під час &quot;реставрації&quot; знищили інтер’єри пам'ятки XIX століття на Андріївському узвозіУ Києві під час &quot;реставрації&quot; знищили інтер’єри пам'ятки XIX століття на Андріївському узвозіУ Києві під час &quot;реставрації&quot; знищили інтер’єри пам'ятки XIX століття на Андріївському узвозіПам'ятку знищили під час реставрації (фото: Дмитро Перов/Facebook)

За словами Перова, автором проекту "реставрації" виступила архітектурна майстерня Миколи Віхарєва, а дозвіл на проведення робіт підписала очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА - Марина Соловйова.

Додамо, що у червні цього року на сайті Київради зареєстрували петицію, в якій закликали звільнити Соловйову за "системне дискредитування памʼяткоохоронної політики Києва". Петиція набрала понад 6 тисяч голосів, які необхідні для розгляду.

Раніше Дмитро Перов для РБК-України розповів, чому історичні будівлі Києва масово зникають під виглядом "реконструкції" та які прогалини в законі дозволяють нищити архітектурну спадщину.

Читайте також про те, що костел святого Миколая в центрі Києва опинився на межі знищення. Після пожежі 2021 року будівля досі не відновлена, а держава вже 3 роки зволікає з передачею святині релігійній громаді, попри меморандуми, петиції та навіть рішення Верховного Суду.

