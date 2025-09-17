Разрушение дома-памятника XIX века на Андреевском спуске: история получила продолжение

Почему остановили работы

В ведомстве отмечают, что владельцы памятников обязаны содержать их в надлежащем состоянии, своевременно ремонтировать, защищать от разрушения или уничтожения в соответствии с законом и охранным договором. После обследования чиновники обещают принять меры реагирования.

Напомним, что на днях стало известно, что в Киеве в доме по адресу Андреевский спуск, 18, который является памятником XIX века, во время так называемой реставрации уничтожили внутренние перекрытия, стены и аутентичные интерьеры, в частности, кафельные печи, лепные розетки, мозаики, оконный фурнитур.

Что предусматривает проект реставрации

"Считаем необходимым предоставить разъяснение по проекту "Реставрация нежилых домов (лит. А и лит. В) по адресу Андреевский спуск, дом 18 в Подольском районе г. Киева, в котором согласованы следующие архитектурные решения", - заявили в Департаменте.

Среди них:

укрепление фундаментов, внешних и внутренних стен;

реставрация и частичное восстановление фасадных элементов (карнизов, кирпичного декора, балконов);

замена поврежденных конструкций чердака и кровли;

ремонт системы водоотведения и благоустройство территории;

реставрация исторических входных дверей, ворот и кованой ограды;

восстановление аутентичного лепного декора внутри здания, включая розетки, фризы и орнаменты.

В Департаменте отметили, что по проекту особое внимание направлено на реставрацию и восстановление лепного декора и других исторических элементов.

"Так, историческая печь отопления, потерявшая облицовку, будет восстановлена в соответствии с исследованиями или заменена на аналог. Восстановят и лепной декор. Там, где элементы лепнины потеряли свою рельефность и не подлежат восстановлению, их заменят на новые фрагменты, выполненные по шаблонам из оригиналов с использованием гипсовых отливок, идентичных аутентичным образцам", - заявили в Департаменте.

Памятник уничтожили во время реставрации (фото: Дмитрий Перов/Facebook)

Почему это важно

Здание на Андреевском спуске является памятником архитектуры, поэтому любые работы должны выполняться под контролем и с учетом исторической аутентичности. Специалисты отмечают, что даже во время замены или реконструкции ключевые элементы должны воспроизводить первоначальный вид здания.

"Департамент официально признал, что предоставлял согласование на проведение работ на памятнике архитектуры и градостроительства. Сейчас он предоставил предписание о временном приостановлении работ на объекте. Но - это уже, как говорится, мертвому припарки", - написал в Facebook памятникоохранник Дмитрий Перов, который первым привлек внимание общественности к этой проблеме.

Он также напомнил, что согласно ст. 22 Закона Украины "Об охране культурного наследия" памятники запрещено сносить, изменять или иным образом перестраивать.

"То есть, действуя в интересах третьих лиц профильный орган КГГА сознательно нарушил предписания действующего памятникоохранного законодательства, что повлекло тяжкие последствия. А именно - разрушение всех интерьеров памятника. Сегодня направляем соответствующие обращения в Киевскую городскую прокуратуру", - добавил Перов.