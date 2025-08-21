UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Руйнування і пожежі: з'явились кадри наслідків комбінованої атаки на Львів

Фото: рятувальники показали кадри після ударів по Львову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні під ранок, 21 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Удари зафіксовані одразу в кількох районах міста на різних локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Як проінформували рятувальники, влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби.

"На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про двох постраждалих", - зазначили у ДСНС.

На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.

В ДСНС також показали кадри наслідків масованої атаки по Львову.

 

Фото: рятувальники показали кадри після ударів по Львову (t.me/dsns_telegram)

Атака на Львів 21 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи у Львові.

Російські військові здійснили масовану атаку України "Шахедами" та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє отримали травми. Також пошкоджені десятки будинків.

Більше про масований комбінований удар РФ 21 серпня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівВійна в Україні