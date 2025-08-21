Руйнування і пожежі: з'явились кадри наслідків комбінованої атаки на Львів

Атака на Львів 21 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи у Львові.

Російські військові здійснили масовану атаку України "Шахедами" та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє отримали травми. Також пошкоджені десятки будинків.

