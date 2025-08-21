Руйнування і пожежі: з'явились кадри наслідків комбінованої атаки на Львів

Сьогодні під ранок, 21 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Удари зафіксовані одразу в кількох районах міста на різних локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Як проінформували рятувальники, влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби.
"На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про двох постраждалих", - зазначили у ДСНС.
На місцях ударів продовжують працювати рятувальники, медики та комунальні служби.
В ДСНС також показали кадри наслідків масованої атаки по Львову.
Фото: рятувальники показали кадри після ударів по Львову (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи у Львові.
Російські військові здійснили масовану атаку України "Шахедами" та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, троє отримали травми. Також пошкоджені десятки будинків.
