Разрушения и пожары: появились кадры последствий комбинированной атаки на Львов

Сегодня под утро, 21 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку по Львову. Удары зафиксированы сразу в нескольких районах города на разных локациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Как проинформировали спасатели, попадания зафиксированы в нескольких районах города сразу на нескольких локациях. Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства.
"К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Предварительно известно о двух пострадавших", - отметили в ГСЧС.
На местах ударов продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы.
В ГСЧС также показали кадры последствий массированной атаки по Львову.
Фото: спасатели показали кадры после ударов по Львову (t.me/dsns_telegram)
Напомним, сегодня ночью и утром во время воздушной тревоги были слышны взрывы во Львове.
Российские военные осуществили массированную атаку Украины "Шахедами" и ракетами. В результате обстрела погиб один человек, трое получили травмы. Также повреждены десятки домов.
Больше о массированном комбинированном ударе РФ 21 августа, - читайте в материале РБК-Украина.