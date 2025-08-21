Разрушения и пожары: появились кадры последствий комбинированной атаки на Львов

Как проинформировали спасатели, попадания зафиксированы в нескольких районах города сразу на нескольких локациях. Повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства.

"К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Предварительно известно о двух пострадавших", - отметили в ГСЧС.

На местах ударов продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы.

В ГСЧС также показали кадры последствий массированной атаки по Львову.

Фото: спасатели показали кадры после ударов по Львову (t.me/dsns_telegram)