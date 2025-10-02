UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Руйнівна злива в Одесі. Кліматолог розповіла, чи є ризики для інших регіонів України

Одесу затопило внаслідок негоди (фото: ДСНС facebook.com DSNSODE)
Автор: Василина Копитко

Потужні зливи, які в Одесі 30 вересня спричинили підтоплення вулиць і забрали життя 10 містян, можуть повторитись в інших регіонах України. Ба більше, інтенсивність і частота таких явищ зростає через підвищення температури на планеті.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Чому Одесу накрили аномальні опади

"Раніше такі явища вже спостерігались в Одесі і в решті України. Вони виникають при проходженні атмосферних фронтів, циклонів, при загостренні цих баричних утворень. В Одесі виник мініциклон, який стаціонував досить тривалий час, що й зумовило таку велику кількість опадів", - пояснила науковиця.

Балабух наголосила, що зараз ще поки не можна стверджувати, що ці аномальні опади в Одесі є наслідком кліматичних змін, оскільки треба провести окремі дослідження. 

Чи є загрози для інших міст

"Інтенсивність і частота подібних явищ у нас, як і у всьому світі, збільшується. Такі опади можуть бути знову в Одесі, і Києві, й в інших містах. І навіть в цьому році ми спостерігали сильні опади у Львові, коли за пів доби випало 110 мл дощу. А торік в іспанській Валенсії взагалі навіть 5-6 норм випало за один раз", - розповіла Балабух.

Кліматолог стверджує, що у нас ситуація тільки погіршуватиметься, оскільки температура підвищується й ймовірність, що опади будуть інтенсивні - зростає.

"Проблема в тому, що чим вища температура, тим більше вологи може вміститись у тому ж самому об’ємі, відповідно, більша кількість опадів може випасти", - додала кліматолог.

Вже зараз є досить частими випадки, коли випадає і дво-тримісячна норма за короткий проміжок часу. 

"Взагалі спостерігаються безпрецедентні явища, які раніше не були притаманні для нашого клімату - як аномально високі температури, так і аномально інтенсивні опади", - заявила Балабух.

Наслідки негоди в Одесі (фото: ДСНС facebook.com DSNSODE)

Що робити, аби уникнути масштабних наслідків

Науковиця додала, оскільки такі опади можуть бути у будь-якому регіоні нашої країни, нам слід адаптуватись до них і оцінити ризики, які вони можуть спричинити.

"З одного боку, треба покращити системи зливу, а з іншого - ми повинні розуміти, де можливі зони затоплення і вжити заходів, щоб убезпечити їх від цього. Це має бути цілий комплекс заходів, не лише зливова каналізація", - пояснила кліматолог.

Зокрема, потрібно перевірити, чи правильно побудовані системи водовідведення, у разі порушення норм - усунути їх.

Наскільки завчасно можна передбачити такі зливи

"Передбачити такі зливи важко. У нас нема інформації з територій, що знаходяться південніше Одеси, з Чорного моря, Криму. Ми не маємо даних із метеостанцій, які знаходяться на схід від України. Тому у нас недостатньо інформації, щоб оцінити фактичну ситуацію", - зазначила Балабух.

Крім того, з початку війну радіозонди, які використовували науковці для прогнозів, перестали запускати. 

"Раніше в Одесі запускали радіозонди, які дозволяли визначити, у якому стані перебуває атмосфера на висотах. І чи є вона стійкою, чи ні. А від цього залежить інтенсивність опадів. Взагалі всі методики прогнозування опадів потребують саме аерологічної інформації. Тому військові дії дуже вплинули на можливість прогнозування таких явищ", - підкреслила кліматолог. 

Які наслідки стихійного лиха в Одесі

Нагадаємо, що 30 вересня аномальна злива фактично повністю затопила Одесу. У місті за добу випало 94 мл дощу, що дорівнює 224% місячної норми. Потоки води паралізували місто, стихія пошкодила інфраструктуру, домівки людей затопило, школи перевели на дистанційний режим.

Внаслідок негоди загинуло 10 жителів міста, у їх числі дитина. Багато травмованих. 2 жовтня рятувальники завершили пошукові роботи, а от аварійно-відновлювальні заходи ще тривають.

Президент Володимир Зеленський доручив провести в Одесі масштабну перевірку після стихійного лиха.

