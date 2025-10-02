Разрушительный ливень в Одессе. Климатолог рассказала, есть ли риски для других регионов Украины

Почему Одессу накрыли аномальные осадки

"Ранее такие явления уже наблюдались в Одессе и в остальной Украине. Они возникают при прохождении атмосферных фронтов, циклонов, при обострении этих барических образований. В Одессе возник мини-циклон, который стационировал достаточно длительное время, что и обусловило такое большое количество осадков", - пояснила ученая.

Балабух отметила, что сейчас еще пока нельзя утверждать, что эти аномальные осадки в Одессе является следствием климатических изменений, поскольку надо провести отдельные исследования.

Есть ли угрозы для других городов

"Интенсивность и частота подобных явлений у нас, как и во всем мире, увеличивается. Такие осадки могут быть снова в Одессе, и Киеве, и в других городах. И даже в этом году мы наблюдали сильные осадки во Львове, когда за пол суток выпало 110 мл дождя. А в прошлом году в испанской Валенсии вообще даже 5-6 норм выпало за один раз”, - рассказала Балабух.

Климатолог утверждает, что у нас ситуация будет только ухудшаться, поскольку температура повышается и вероятность, что осадки будут интенсивные - растет.

"Проблема в том, что чем выше температура, тем больше влаги может уместиться в том же объеме, соответственно, большее количество осадков может выпасть", - добавила климатолог.

Уже сейчас достаточно частые случаи, когда выпадает и двух-трехмесячная норма за короткий промежуток времени.

"Вообще наблюдаются беспрецедентные явления, которые ранее не были присущи нашему климату - как аномально высокие температуры, так и аномально интенсивные осадки", - заявила Балабух.

Последствия непогоды в Одессе (фото: ГСЧС facebook.com DSNSODE)

Что делать, чтобы избежать масштабных последствий

Ученая добавила, поскольку такие осадки могут быть в любом регионе нашей страны, нам следует адаптироваться к ним и оценить риски, которые они могут вызвать.

"С одной стороны, надо улучшить системы слива, а с другой - мы должны понимать, где возможны зоны затопления и принять меры, чтобы обезопасить их от этого. Это должен быть целый комплекс мероприятий, не только ливневая канализация", - пояснила климатолог.

В частности, нужно проверить, правильно ли построены системы водоотведения, а в случае нарушения норм - устранить их.

Насколько заранее можно предусмотреть такие ливни

"Предусмотреть такие ливни трудно. У нас нет информации с территорий, находящихся южнее Одессы, с Черного моря, Крыма. Мы не имеем данных с метеостанций, которые находятся на востоке от Украины. Поэтому у нас недостаточно информации, чтобы оценить фактическую ситуацию", - отметила Балабух.

Кроме того, с начала войны радиозонды, которые использовали ученые для прогнозов, перестали запускать.

"Раньше в Одессе запускали радиозонды, которые позволяли определить, в каком состоянии находится атмосфера на высотах. И является ли она устойчивой или нет. А от этого зависит интенсивность осадков. Вообще все методики прогнозирования осадков требуют именно аэрологической информации. Поэтому военные действия очень повлияли на возможность прогнозирования таких явлений", - подчеркнула климатолог.