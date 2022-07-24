ua ru
Вс, 24 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Русский мир" доказывает свою кровожадность. У Зеленского опровергли любимую пропаганду РФ

Новина українською →
Воскресенье 24 июля 2022 16:39
"Русский мир" доказывает свою кровожадность. У Зеленского опровергли любимую пропаганду РФ Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты цинично уничтожают русскоязычные города Украины, несмотря на то, что пропагандисты продвигают тезис о том, что русскоязычное население здесь притесняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

""Русскоязычное население притесняют!"- любимый лживый повод сценаристов войн из России, чтобы нападать на других... Реальность - наиболее цинично Москва уничтожает в Украине именно... русскоязычные города. Как Харьков", - написал он.

Подоляк добавил, что этим "русский мир" доказывает свою некрофилию и кровожадность.

Напомним, захватчики в Херсоне заставляют местных перерегистрировать бизнес, но для этого надо получить паспорт РФ.

Кроме того, оккупанты недовольны отношением к ним со стороны высшего руководства и боятся заключения в случае дезертирства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Российская Федерация
NEWS
В ООН открестились от комментария своего "представителя" по Одессе, - МИД
В ООН открестились от комментария своего "представителя" по Одессе, - МИД
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет