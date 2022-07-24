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Оккупанты боятся тюрьмы в случае дезертирства. Новый перехват ГУР

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Воскресенье 24 июля 2022 16:11
Оккупанты боятся тюрьмы в случае дезертирства. Новый перехват ГУР Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные недовольны отношением к ним со стороны высшего руководства. Боятся тюрьмы в случае дезертирства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Во время разговора с матерью, российский военный рассказал, что высшее руководство больше волнуется за их технику, чем за жизнь личного состава.

Мать оккупанта заявила, что пропагандисты рассказывают о том, что Запад прекратил помогать финансами и вооружением Украине, однако солдат отметил, что это неправда.

"Сын говорит, что все это неправда и жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства и боится, что его упекут в тюрьму в случае отказа воевать", - пишет пресс-служба ГУР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные занимаются беспределом, обстреливая села в Украине ради развлечения.

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