Оккупанты боятся тюрьмы в случае дезертирства. Новый перехват ГУР

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Во время разговора с матерью, российский военный рассказал, что высшее руководство больше волнуется за их технику, чем за жизнь личного состава.

Мать оккупанта заявила, что пропагандисты рассказывают о том, что Запад прекратил помогать финансами и вооружением Украине, однако солдат отметил, что это неправда.

"Сын говорит, что все это неправда и жалуется на отношение к военным со стороны высшего руководства и боится, что его упекут в тюрьму в случае отказа воевать", - пишет пресс-служба ГУР.