ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Русский мир" доводить свою кровожерливість. У Зеленського спростували улюблену пропаганду РФ

Новость на русском →
Неділя 24 липня 2022 16:39
"Русский мир" доводить свою кровожерливість. У Зеленського спростували улюблену пропаганду РФ Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти цинічно знищують російськомовні міста України, незважаючи на те, що пропагандисти просувають тезу про те, що російськомовне населення тут зазнає утисків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

""Російськомовне населення зазнає утисків!" - улюблений брехливий привід сценаристів війн з Росії, щоб нападати на інших… Реальність - найбільш цинічно Москва знищує в Україні саме... російськомовні міста. Як Харків", - написав він.

Подоляк додав, що цим "русский мир" доводить свою некрофілію і кровожерливість.

Нагадаємо, загарбники в Херсоні змушують місцевих перереєструвати бізнес, але для цього треба отримати паспорт РФ.

Окрім того, окупанти незадоволені ставленням до них з боку вищого керівництва та бояться ув'язнення у разі дезертирства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Російська Федерація
NEWS
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС
В ООН відхрестилися від коментаря свого "представника" щодо Одеси, - МЗС
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років