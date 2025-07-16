"Руслан" із новими деталями: що відомо про літак, який днями бачили у небі над Києвом
Українське авіаційне підприємство "Антонов"завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" та перемістило його до Німеччини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-служби акціонерного товариства "Антонов".
Як розповіли у компанії, роботи з модернізації літака почалися у 2021 році. Їх мета - заміна російських комплектуючих на комплектуючі українського та західного виробництва.
Однак через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році роботи частково було припинено: на той момент літак перебував у розібраному стані.
Модернізацію завершили у червні 2025 року. 11 липня 2025 року "Руслан" безпечно перемістили до Німеччини.
"Саме його того дня помітили у небі над Києвом. З початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною закритий для цивільних літаків", - сказано у повідомленні.
Що передувало
Дням у небі над Києвом було помічено цивільний літак. Це викликало великий ажіотаж у користувачів соцмереж, адже після початку повномасштабного вторгнення повітряний простір України закритий для не військової авіації.
Раніше ми писали, що на початку лютого представника аеропорту "Бориспіль" заявив, що готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.
В матеріалі РБК-Україна ми детальніше розповіли про те, що для цього буде необхідно.
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