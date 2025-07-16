"Руслан" із новими деталями: що відомо про літак, який днями бачили у небі над Києвом

Українське авіаційне підприємство "Антонов"завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 "Руслан" та перемістило його до Німеччини.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіли у прес-служби акціонерного товариства "Антонов".

Як розповіли у компанії, роботи з модернізації літака почалися у 2021 році. Їх мета - заміна російських комплектуючих на комплектуючі українського та західного виробництва.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році роботи частково було припинено: на той момент літак перебував у розібраному стані.

Модернізацію завершили у червні 2025 року. 11 липня 2025 року "Руслан" безпечно перемістили до Німеччини.

"Саме його того дня помітили у небі над Києвом. З початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною закритий для цивільних літаків", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Дням у небі над Києвом було помічено цивільний літак. Це викликало великий ажіотаж у користувачів соцмереж, адже після початку повномасштабного вторгнення повітряний простір України закритий для не військової авіації.