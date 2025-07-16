"Руслан" с новыми деталями: что известно о самолете, который на днях видели в небе над Киевом

Украинское авиационное предприятие "Антонов" завершило модернизацию транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" и переместило его в Германию.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказали в пресс-службе акционерного общества "Антонов".

Как рассказали в компании, работы по модернизации самолета начались в 2021 году. Их цель - замена российских комплектующих на комплектующие украинского и западного производства.

Однако из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году работы частично были приостановлены: на тот момент самолет находился в разобранном состоянии.

Модернизацию завершили в июне 2025 года. 11 июля 2025 года "Руслан" безопасно переместили в Германию.

"Именно его в тот день заметили в небе над Киевом. С начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданских самолетов", - сказано в сообщении.

Что предшествовало

На днях в небе над Киевом был замечен гражданский самолет. Это вызвало большой ажиотаж у пользователей соцсетей, ведь после начала полномасштабного вторжения воздушное пространство Украины закрыто для не военной авиации.