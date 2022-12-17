UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Рускій мір" ніколи не приживеться. У Мелітополі "почервонів" пам'ятник Леніну (фото)

Фото: у Мелітополі "почервонів" пам'ятник Леніну (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 17 грудня, у Мелітополі невідомі облили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну червоною фарбою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Окупанти що є сил намагаються занурити місто у радянські часи: повертають вулицям колишні назви та розставляють пам'ятники тоталітарного режиму. Але навіть після 10-и місяців окупації жителі Мелітополя показують рашистам: їхній "рускій мір" ніколи не приживеться на українській землі", - написав він.

Федоров підкреслює, що незламні мелітопольці обливають пам’ятники російських ідолів фарбою прямо перед очима загарбників.

  • Сьогодні червоною фарбою облили пам’ятник Леніну, який знаходиться в кроковій доступності від відділку "поліції", де росіяни влаштували одну з катівень цивільних полонених.
  • Тиждень тому "побілів" пам’ятник сталінському кату Судоплатову, який розташований в центрі міста біля обласного управління "поліції".
  • До цього покрився нафталіном бюст КДБісту Бояринову, що встановлений у центральному парку.

Нагадаємо, 12 грудня було пошкоджено міст через річку Молочна у Мелітополі, що поставило під загрозу російські поставки з півдня.

Окрім того, захисники атакували декілька важливих об'єктів росіян у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

До того ж, у селі Майське пролунали вибухи у місцевій школі, де було близько 150 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВійна Росії проти УкраїниЛенин