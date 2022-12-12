Під Мелітополем пролунали звуки вибухів, - Федоров
У понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"У росіян чергова вечірня дискотека", - йдеться у повідомленні.
Федоров зазначає, що з Токмаку, Михайлівки та передмістя Мелітополя повідомляють про вибухи.
"Чекаємо підтвердження від Генштабу", - додав мер міста.
Оновлено 21:26
Федоров повідомив, що один з мостів у Мелітополі зазнав пошкоджень.
"Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі росіяни, ЗСУ вже поруч", - додав мер міста.
Нагадаємо, що українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 10 грудня, пролунало понад десять вибухів.
У селі Майське вчора пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент прильоту там було близько 150 військових Росії.
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