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Під Мелітополем пролунали звуки вибухів, - Федоров

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Україна, Понеділок 12 грудня 2022 21:20
Під Мелітополем пролунали звуки вибухів, - Федоров Фото: Під Мелітополем пролунали звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"У росіян чергова вечірня дискотека", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначає, що з Токмаку, Михайлівки та передмістя Мелітополя повідомляють про вибухи.

"Чекаємо підтвердження від Генштабу", - додав мер міста.

Під Мелітополем пролунали звуки вибухів, - Федоров

Оновлено 21:26

Федоров повідомив, що один з мостів у Мелітополі зазнав пошкоджень.

"Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі росіяни, ЗСУ вже поруч", - додав мер міста.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 10 грудня, пролунало понад десять вибухів.

У селі Майське вчора пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент прильоту там було близько 150 військових Росії.

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