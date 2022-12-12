Під Мелітополем пролунали звуки вибухів, - Федоров

У понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку. Що ж, недорогі росіяни, ЗСУ вже поруч", - додав мер міста.

Федоров повідомив, що один з мостів у Мелітополі зазнав пошкоджень.

Федоров зазначає, що з Токмаку, Михайлівки та передмістя Мелітополя повідомляють про вибухи.

"У росіян чергова вечірня дискотека", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося атакувати декілька важливих об'єктів окупантів у захопленому Мелітополі. Серед них є база аналітиків ФСБ та радіолокаційна станція.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у суботу, 10 грудня, пролунало понад десять вибухів.

У селі Майське вчора пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент прильоту там було близько 150 військових Росії.

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