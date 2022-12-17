"Русский мир" никогда не приживется. В Мелитополе "покраснел" памятник Ленину (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"Оккупанты что есть мочи пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима. Но даже после 10-ти месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их "русский мир" никогда не приживется на украинской земле", - написал он.

Напомним, 12 декабря был поврежден мост через реку Молочная в Мелитополе, что поставило под угрозу российские поставки с юга.

Кроме того, защитники атаковали несколько важных объектов россиян в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

К тому же, в селе Майское раздались взрывы в местной школе, где было около 150 оккупантов.

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