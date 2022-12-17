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"Русский мир" никогда не приживется. В Мелитополе "покраснел" памятник Ленину (фото)

Фото: в Мелитополе "покраснел" памятник Ленину (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 17 декабря, в Мелитополе неизвестные облили памятник советскому вождю Владимиру Ленину красной краской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупанты что есть мочи пытаются погрузить город в советские времена: возвращают улицам прежние названия и расставляют памятники тоталитарного режима. Но даже после 10-ти месяцев оккупации жители Мелитополя показывают рашистам: их "русский мир" никогда не приживется на украинской земле", - написал он.

Федоров подчеркивает, что несгибаемые мелитопольцы обливают памятники российских идолов краской прямо перед глазами захватчиков.

  • Сегодня красной краской облили памятник Ленину, который находится в шаговой доступности от отделения "полиции", где россияне устроили одну из пыточных гражданских пленных.
  • Неделю назад "побелел" памятник сталинскому палачу Судоплатову, расположенный в центре города возле областного управления "полиции".
  • До этого покрылся нафталином бюст КГБисту Бояринову, установленный в центральном парке.

Напомним, 12 декабря был поврежден мост через реку Молочная в Мелитополе, что поставило под угрозу российские поставки с юга.

Кроме того, защитники атаковали несколько важных объектов россиян в захваченном Мелитополе. Среди них есть база аналитиков ФСБ и радиолокационная станция.

К тому же, в селе Майское раздались взрывы в местной школе, где было около 150 оккупантов.

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