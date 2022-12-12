Під Мелітополем лунали вибухи у школі, де ховались близько 150 російських солдатів
У селі Майське вчора пролунали вибухи у місцевій школі. За даними розвідки, на момент "прильоту там було близько 150 військових Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Мелитополь.
"Кількість 200-х та 300-х противника уточнюється. Вчора також пройшла вдала спецоперація з ліквідації рашистської бази на території ТОВ "Політехніка" в районі села Пологи на Запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні
За точним наведенням підрозділу розвідки ССО "Бандерлоги" артилерія ЗСУ влучно і швидко відпрацювала мету.
"Близько 13.00 розвідники відстежили військове угруповання. А вже о 15:00 після серії прицільного вогню арти по цілі місцеві жителі спостерігали чорний дим над "Політехнікою", - додають в Telegram.
За попередніми даними, кілька одиниць техніки ворога перетворилося на підсмажений брухт, загинули десятки окупантів.
Як повідомлялося, українські військові на запорізькому напрямку за тиждень знищили близько 20 військових баз російської армії.
Нагадаємо, українські військові минулої доби ліквідували ще 620 окупантів і чимало ворожої техніки. Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила 94 760 своїх військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.