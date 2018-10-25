Румынские венгры подали заявление в ООН в защиту венгров Закарпатья

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Румынские венгры политпартии и организации подписали совместное заявление

Венгерские политические силы в Румынии и организации подписали совместное заявление в защиту прав меньшинств, которую подали в Организацию Объединенных Наций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mukachevo.net

"Поскольку теперь в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ", - отмечается в заявлении.

Как отмечается, заявление подписали представители Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ), Венгерской Народной партии Трансильвании (EMNP), Венгерской гражданской партии (MPP), представители венгерского национального совета (EMNT) и Секейского национального совета (SZNC).

Встреча партий и организаций состоялась 24 октября в Коложваре (Румыния).

Напомним, ранее Венгрия предложила Украине заключить договор о защите нацменьшинств. В частности, Украина и Венгрия договорились воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных общин и которая изменила бы состав национальных меньшинств. Договор между странами должен гарантировать нацменьшинствам свободное использование их родного языка.

Ранее между Украиной и Венгрией разгорелся скандал после того, как в интернете появилось видео, на котором была зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Береговом Закарпатской области. После этого консула Венгрии в городе Берегово объявили персоной нон-грата. В ответ Венгрия решила выслать консула Украины.