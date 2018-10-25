Румунські угорці подали заяву в ООН на захист угорців Закарпаття

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Румунські угорці політпартії і організації підписали спільну заяву

Угорські політичні сили в Румунії та організації підписали спільну заяву на захист прав меншин, яку подали в Організацію Об'єднаних Націй. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net

"Оскільки тепер в Україні не лише позбавляють представників закарпатських меншин їх прав, а й переслідують угорців, слід нагадати про статтю 2 Декларації ООН про ліквідацію дискримінації. Просимо попередити Україну, відповідно до статуту ООН, аби вона несла відповідальність щодо прийнятого нею документу", - наголошується в заяві.

Як наголошується, заяву підписали представники Демократичного союзу угорців Румунії (RMDSZ), Угорської Народної партії Трансільванії (EMNP), Угорської громадянської партії (MPP), представники угорської національної ради (EMNT) і Секейської національної ради (SZNC).

Зустріч партій і організацій відбулася 24 жовтня в Коложваре (Румунія).

Нагадаємо, раніше Угорщина запропонувала Україні укласти договір про захист нацменшин. Зокрема, Україна і Угорщина домовилися утримуватися від політики, яка могла б призвести до асиміляції національних громад і яка змінила б склад національних меншин. Договір між країнами повинен гарантувати нацменшин вільне використання їх рідної мови.

Раніше між Україною та Угорщиною розгорівся скандал після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому була зафіксована видача громадянам України угорських паспортів в Береговому Закарпатської області. Після цього консула Угорщини в місті Берегово оголосили персоною нон-грата. У відповідь Угорщина вирішила вислати консула України.