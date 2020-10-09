Румыния отозвала посла из Беларуси

Фото: Богдан Ауреску (twitter.com/BogdanAurescu)

Румыния отозвала своего посла из Беларуси. Таким образом, Румыния присоединилась к ряду европейских стран, которые отозвали своих послов в связи с дипломатическим давлением со стороны Минска.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

По его словам, такой шаг был сделан в знак солидарности с Литвой и Польшей. Ранее МИД Беларуси призвал эти страны сократить свое дипломатическое присутствие в стране.

"Беларуси необходимо понимать, что использование дипломатического давления на государства-членов Евросоюза не помогут диалогу и не принесут положительных результатов", - написал Ауреску.

We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania & Poland. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results.@RauZbigniew @LinkeviciusL — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 9, 2020

Напомним, в начале октября МИД Беларуси сообщил об отзыве своих послов в Литве и Польше для консультаций и посоветовал соседям поступить подобным образом.

Позже ряд европейских стран, среди которых Латвия, Эстония, Чехия, Болгария, Германия и Словакия отозвали своих послов в знак солидарности с Литвой и Польшей. Изначально Литва и Польша отказывали отзывать свои послов из Беларуси, однако позже вызвали их для консультаций.

При этом в Польше заявили, что сократят штат посольства в Минске.