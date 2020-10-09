ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Румунія відкликала посла з Білорусі

Бухарест, П'ятниця 09 жовтня 2020 14:16
Румунія відкликала посла з Білорусі
Фото: Богдан Ауреску (twitter.com/BogdanAurescu)
Автор: Игорь Литвиненко

Румунія відкликала свого посла з Білорусі. Таким чином, Румунія приєдналася до ряду європейських країн, які відкликали своїх послів в зв'язку з дипломатичним тиском з боку Мінська.

Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

За його словами, такий крок був зроблений в знак солідарності з Литвою і Польщею. Раніше МЗС Білорусі закликав ці країни скоротити свою дипломатичну присутність в країні.

"Білорусі необхідно розуміти, що використання дипломатичного тиску на держави-членів Євросоюзу не допоможуть діалогу і не принесуть позитивних результатів", - написав Ауреску.

Нагадаємо, на початку жовтня МЗС Білорусі повідомив про відкликання своїх послів в Литві і Польщі для консультацій і порадив сусідам вчинити подібним чином.

Пізніше ряд європейських країн, серед яких Латвія, Естонія, Чехія, Болгарія, Німеччина та Словаччина відкликали своїх послів в знак солідарності з Литвою і Польщею. Спочатку Литва і Польща відмовляли відкликати свої послів з Білорусі, проте пізніше викликали їх для консультацій.

При цьому в Польщі заявили, що скоротять штат посольства в Мінську.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика БілорусьРумынияпосол
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся