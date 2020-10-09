Румунія відкликала посла з Білорусі

Фото: Богдан Ауреску (twitter.com/BogdanAurescu)

Румунія відкликала свого посла з Білорусі. Таким чином, Румунія приєдналася до ряду європейських країн, які відкликали своїх послів в зв'язку з дипломатичним тиском з боку Мінська.

Про це в Twitter написав міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

За його словами, такий крок був зроблений в знак солідарності з Литвою і Польщею. Раніше МЗС Білорусі закликав ці країни скоротити свою дипломатичну присутність в країні.

"Білорусі необхідно розуміти, що використання дипломатичного тиску на держави-членів Євросоюзу не допоможуть діалогу і не принесуть позитивних результатів", - написав Ауреску.

We decided to recall our ambassador in #Belarus for consultations in solidarity with Lithuania & Poland. #Belarus needs to understand that using diplomatic pressure on #EU Member States will not help dialogue and will not bring positive results.@RauZbigniew @LinkeviciusL — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 9, 2020

Нагадаємо, на початку жовтня МЗС Білорусі повідомив про відкликання своїх послів в Литві і Польщі для консультацій і порадив сусідам вчинити подібним чином.

Пізніше ряд європейських країн, серед яких Латвія, Естонія, Чехія, Болгарія, Німеччина та Словаччина відкликали своїх послів в знак солідарності з Литвою і Польщею. Спочатку Литва і Польща відмовляли відкликати свої послів з Білорусі, проте пізніше викликали їх для консультацій.

При цьому в Польщі заявили, що скоротять штат посольства в Мінську.