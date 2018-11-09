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Министр транспорта Британии ушел в отставку из-за несогласия с планом Brexit

Новости » Политика    09.11.2018 - 19:49
Фото: Джо Джонсон (trend.az)
Фото: Джо Джонсон (trend.az)

Он подчеркнул, что страна приближается к "неверному варианту Brexit"

Министр транспорта Великобритании Джо Джонсон в пятницу, 9 ноября, подал в отставку, заявив, что поддерживает идею повторного референдума о выходе Британии из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Он подчеркнул, что страна приближается к "неверному варианту Brexit".

"Реальность Brexit стала сильно отличаться от того, что когда-то нам обещали, и самым демократическим решением будет позволить народу сказать последнее слово", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что советники премьер-министра Британии Терезы Мэй тайно начали подготовку к возможным досрочным выборамв парламент в ноябре. 

Цель досрочных выборов - спасти переговоры по Brexit и должность премьера для Мэй. Команда британского премьера надеется, что путем досрочных выборов в парламент им удастся заручиться общественной поддержкой нового плана по выходу из Евросоюза.

Также ранее британский министр по делам Brexit Доминик Рааб сообщал, что переговоры по доступу финансовых компаний к европейским рынкам еще ведутся, и соглашение пока не достигнуто.

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