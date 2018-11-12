Румунія не готова головувати в ЄС, - Йоханніс

Фото: Клаус Йоханнис (facebook.com/klausiohannis)

Президент Румунії Йоганніс вважає соціал-демократичний уряд прем'єр-міністра Віоріки Денчиле некомпетентним і виступив з вимогою його відставки

Президент Румунії Клаус Йоханнис заявив, що його країна не готова очолити Раду ЄС з 1 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Йоганніс вважає соціал-демократичний уряд прем'єр-міністра Віоріки Денчиле некомпетентним і виступив з вимогою його відставки.

Головування в ЄС "дуже почесне" завдання, яке одночасно висуває дуже високі вимоги, підкреслив Йоганніс під час зустрічі з політиками в Бухаресті.

"Я думаю, ми не готові до нього", - заявив президент Румунії.

За його словами, існує "політична необхідність заміни уряду", яке він назвав "аварією румунської демократії".

Зазначимо, у суботу, 10 листопада, румунський міністр у справах Європейського союзу (ЄС) Віктор Негреско подав у відставку. Зазначається, що цим кроком Негреско ризикує зірвати підготовку країни до прийняття головування в Раді Європейського Союзу в січні 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр транспорту Великобританії Джо Джонсон у п'ятницю, 9 листопада, подав у відставку, заявивши, що підтримує ідею повторного референдуму про вихід Британії з ЄС.