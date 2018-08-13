В Румынии антиправительственные акции протеста набирают обороты

Протесты распространились за пределы Бухареста, люди вышли на акции протеста в разных частях страны

Антиправительственные протесты в Румынии начались за пределами Бухареста. Об этом сообщает агентство Mediafax.

Сообщается, что протесты распространились за пределы Бухареста, люди вышли на акции протеста в разных частях страны. В частности, особенностью воскресных демонстраций стало то, что небольшая часть активистов оставалась на улице всю ночь - об этом сообщают из Бухареста Клуж-Напоки. Также возле префектуры Клуж-Напоки было около 80 человек, которые разбили на площади перед государственным зданием палатки и потребовали встречи с префектом.

Кроме того, тысячи демонстрантов вышли на улицы городов Клуж-Напока, Констанца, Яссы, Сибиу. Отметим, что о значительных происшествиях во время митинга не сообщалось.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что главное требование митингующих - отставка социал-демократического правительства премьер-министра Виорика Денчилле. Протестующие выкрикивают лозунги "Коррупция убивает!" и "Отставка!". Также митингующие размахивали флагами Румынии, ЕС, США и НАТО.