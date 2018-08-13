У Румунії планують нові протести

Глава держави Клаус Йоганніс виступить із спеціальним повідомленням, присвяченим подіям останніх декількох днів

Сьогодні, 13 серпня, ввечері у центрі Бухареста запланована нова акція протесту з вимогою відставки уряду Віоріки Денчіле. Про це повідомляє Romania TV.

Як зазначається, це буде четвертий день протестів на площі Перемоги в румунській столиці.

"Ми вийдемо на Площу Перемоги на знак протесту, щоб вимагати відставки уряду Денчіле, слуги Лівіу Драгні, у нас є достатньо причин вимагати цього", - заявили організатори акції.

За даними румунських медіа, лідер правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня відправив Денчіле у відпустку з 6 по 13 серпня, побоюючись, що вона не витримає тиску вулиці і піде з посади.

В адміністрації президента Румунії повідомили, що сьогодні ввечері глава держави Клаус Йоганніс виступить із спеціальним повідомленням, присвяченим подіям останніх декількох днів.

Додамо, що антиурядові протести у Румунії почалися за межами Бухареста. Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці міст Клуж-Напока, Констанца, Ясси, Сібіу.

Також вчора ввечері на третій день акції протестів, у столиці Румунії вийшло близько 15 тис. осіб.

За вимогою президента Румунії Клауса Йоганніса Генеральна прокуратура відкрила справу щодо дій правоохоронців під час акції протесту у Бухаресті, в ході якої постраждали 440 людей.