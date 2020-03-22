В Румынии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Напомним, ранее МИД Украины подтвердил третью смерть украинца за границей. При этом 146 граждан Украины находятся на карантине за рубежом. Один из них - в Румынии.

Также РБК-Украина писало, что Правительство Северной Македонии ввело комендантский час, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса по всей стране.

Отметим, по состоянию на 21 марта количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.